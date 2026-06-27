СБУ вдруге за місяць уразила НПС Второво, що забезпечує пальним Москву
- Служба безпеки України вдруге за місяць завдала успішного удару безпілотниками по нафтоперекачувальній станції Второво у Володимирській області РФ.
- Цей об'єкт є критично важливим логістичним вузлом Транснафти, який забезпечує постачання дизельного пального до Москви та експортних портів Балтійського моря.
Служба безпеки України вдруге за цей місяць уразила нафтоперекачувальну станцію Второво у Володимирській області на території Російської Федерації, яка забезпечує пальним Москву.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Ураження НПС Второво у РФ, яка забезпечує пальним Москву
За інформацією СБУ, воїни Альфи завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції Второво.
За даними із відкритих джерел, ця станція входить до структури АТ Транснефть-Верхняя Волга. Вона вважається ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.
Через цю станцію здійснюється транспортування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти — на великі нафтобази навколо столиці Росії.
У СБУ розповіли, що станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.
За попередніми даними, безпілотники Служби безпеки України влучили в технічні будівлі об’єкта, внаслідок чого відбулася детонація.
Як повідомляють у СБУ, попередня атака безпілотників на Второво відбулася 10 червня 2026 року.
Крім станції, тоді у Росії під удари потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.