Служба безпеки України вдруге за цей місяць уразила нафтоперекачувальну станцію Второво у Володимирській області на території Російської Федерації, яка забезпечує пальним Москву.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження НПС Второво у РФ, яка забезпечує пальним Москву

За інформацією СБУ, воїни Альфи завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції Второво.

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За даними із відкритих джерел, ця станція входить до структури АТ Транснефть-Верхняя Волга. Вона вважається ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів.

Через цю станцію здійснюється транспортування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти — на великі нафтобази навколо столиці Росії.

У СБУ розповіли, що станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередніми даними, безпілотники Служби безпеки України влучили в технічні будівлі об’єкта, внаслідок чого відбулася детонація.

Як повідомляють у СБУ, попередня атака безпілотників на Второво відбулася 10 червня 2026 року.

Крім станції, тоді у Росії під удари потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

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