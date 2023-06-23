Після вибухів у Херсоні почалась пожежа, чутно автоматні черги

Протягом останньої години Російська Федерація беззупинно обстрілює Херсон.

Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV з міста, а також місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями містян, після одного з вибухів у Херсоні почалась пожежа.

Інші дані з місцевих Telegram-каналів свідчать, що в місті лунають автоматні черги.

На обстріли протягом години вказують і кореспонденти Суспільного з міста.

Наразі представники влади міста чи області не коментували інформацію про вибухи. Також немає інформації від військових, що відповідають за південний регіон України.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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