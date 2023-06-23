После взрывов в Херсоне начался пожар, слышны автоматные очереди

В течение последнего часа Российская Федерация непрерывно обстреливает Херсон.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города, а также местные Telegram-каналы.

По сообщениям горожан, после одного из взрывов в Херсоне начался пожар.

Другие данные из местных Telegram-каналов свидетельствуют, что в городе раздаются автоматные очереди.

На обстрелы в течение часа указывают и корреспонденты Суспільного из города.

Сейчас представители власти города или области не комментировали информацию о взрывах. Также нет информации от военных, отвечающих за южный регион Украины.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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