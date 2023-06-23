После взрывов в Херсоне начался пожар, слышны автоматные очереди
В течение последнего часа Российская Федерация непрерывно обстреливает Херсон.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV из города, а также местные Telegram-каналы.
По сообщениям горожан, после одного из взрывов в Херсоне начался пожар.
Другие данные из местных Telegram-каналов свидетельствуют, что в городе раздаются автоматные очереди.
На обстрелы в течение часа указывают и корреспонденты Суспільного из города.
Сейчас представители власти города или области не комментировали информацию о взрывах. Также нет информации от военных, отвечающих за южный регион Украины.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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