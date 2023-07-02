Чотири удари ножем у груди: у Польщі невідомий вбив українця

У Польщі невідомий чоловік із ножем напав на українця. Він завдав йому чотири удари ножем у груди. Через отримані травми постраждалий загинув у лікарні.

Як стало відомо, інцидент, під час якого невідомий чоловік з ножем напав на 36-річного українця, стався у Хелмі.

Поліція досі розшукує чоловіка, який скоїв напад. До пошуків залучили кінологів із собаками. Мотиви вбивства наразі невідомі.

До речі, у Балтійському морі між Швецією та Польщею з палуби порома впали семирічна дитина та її мати. Попередньо жінка скоїла самогубство, потягнувши із собою сина.

Джерело: Gazeta.Pl

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