Чотири удари ножем у груди: у Польщі невідомий вбив українця
У Польщі невідомий чоловік із ножем напав на українця. Він завдав йому чотири удари ножем у груди. Через отримані травми постраждалий загинув у лікарні.
Як стало відомо, інцидент, під час якого невідомий чоловік з ножем напав на 36-річного українця, стався у Хелмі.
Поліція досі розшукує чоловіка, який скоїв напад. До пошуків залучили кінологів із собаками. Мотиви вбивства наразі невідомі.
До речі, у Балтійському морі між Швецією та Польщею з палуби порома впали семирічна дитина та її мати. Попередньо жінка скоїла самогубство, потягнувши із собою сина.
Джерело: Gazeta.Pl
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк