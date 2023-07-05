Ймовірно, ППО: на Дніпропетровщині пролунали вибухи
У Дніпропетровській області чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Також в регіоні перед цим була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, у Дніпропетровській області існує загроза ракетного удару РФ, а також загроза атаки ворожих безпілотників.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк