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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ймовірно, ППО: на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Ймовірно, ППО: на Дніпропетровщині пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Дніпропетровській області чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також в регіоні перед цим була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Як повідомляли у Повітряних силах ЗСУ, у Дніпропетровській області існує загроза ракетного удару РФ, а також загроза атаки ворожих безпілотників.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Російська агресія
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