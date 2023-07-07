Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей

Обстріл Львова 6 липня 2023

Станом на ранок 7 липня у Львові від ракетного удару загинули дев’ятеро людей та 42 дістали поранення, серед яких – три дитини.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Увечері в МВС України та патрульній поліції показали відео з першими хвилинами після ворожого ракетного удару по Львову.

– Болить Львів. Немає жодних слів, щоб це описати… Є лише невимовний біль за життя ні в чому невинних людей, які стали жертвами нелюдів.

Ніщо не зійде з рук рашистам. Кожен відповість за свої злочини! – зазначають у поліції.

У Львові після ракетного удару 6 липня оголошено дводенну жалобу.

У місті пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, понад 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Джерело: МВС України

Війна в Україні, Львів, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський підтвердив візит до Туреччини та назвав теми обговорення з Ердоганом
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
Просто потрібне запрошення: Зеленський озвучив очікування від саміту НАТО у Вільнюсі
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
На Київщині чутно звуки вибухів: ПС ЗСУ попереджали про атаку дронів
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
На Миколаївщині пролунали вибухи під час прольоту дронів
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
Разом з атакою дронів в Одеській області пролунали вибухи
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Освіта для українців у Польщі: де і як навчаються біженці
освіта, викладач у школі
Суд на боці активістів: у Протасовому Яру у Києві має бути безперешкодний прохід
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком
Вікторія Амеліна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь