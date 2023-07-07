Жертвами удару по Львову стали вже дев’ятеро людей, серед поранених – троє дітей
Станом на ранок 7 липня у Львові від ракетного удару загинули дев’ятеро людей та 42 дістали поранення, серед яких – три дитини.
Рятувально-пошукові роботи тривають.
Увечері в МВС України та патрульній поліції показали відео з першими хвилинами після ворожого ракетного удару по Львову.
– Болить Львів. Немає жодних слів, щоб це описати… Є лише невимовний біль за життя ні в чому невинних людей, які стали жертвами нелюдів.
Ніщо не зійде з рук рашистам. Кожен відповість за свої злочини! – зазначають у поліції.
У Львові після ракетного удару 6 липня оголошено дводенну жалобу.
У місті пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, понад 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: МВС України