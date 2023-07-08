Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка

Вночі росіяни дронами-камікадзе вдарили по підприємству в Кривому Розі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Там постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Сталося одразу дві пожежі – вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники загасили полум’я.

Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Уночі 7 липня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу Shahed та важкою артилерією.

Уламки одного з дронів впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. За словами керівника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула, їм було 30 та 47 років.

Фото: Сергій Лисак

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