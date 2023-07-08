Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка

Кривий ріг удар

Вночі росіяни дронами-камікадзе вдарили по підприємству в Кривому Розі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство. Там постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Сталося одразу дві пожежі – вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники загасили полум’я.

Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки.

Уночі 7 липня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе типу Shahed та важкою артилерією.

Уламки одного з дронів впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. За словами керівника Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула, їм було 30 та 47 років.

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Кривий Ріг, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Касетні боєприпаси для України та удар дронів по Кривому Рогу: 500-й день війни
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Майже 233,5 тис. російських окупантів знищили ЗСУ за 500 днів великої війни
російські солдати
Зеленський на острові Зміїний подякував усім військовим за 500 днів боротьби
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Карта бойових дій на 08.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Життя розділилось на до та після: 500 днів війни в Україні у фото
500 днів війни у фото
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
Вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, поранено чоловіка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь