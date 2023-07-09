Видно чорні клуби диму. У Києві на Броварському шосе палає АЗС

У Неділю, 9 липня у Києві на Броварському шосе сталась масштабна пожежа.

Оновлено о 16:10. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, медики госпіталізували двох постраждалих, третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.

Оновлено о 15:52. У ДСНС прокоментували, що наразі до гасіння залучено 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Очевидці повідомляють, що зайнялася АЗС на Броварському шосе. За словами людей, автомобіль врізався в бак з пальним, перед займанням було чутно вибух.

Як пишуть у Тelegram каналах пишуть про перекриття Броварського району, через пожежу.





Фото та відео: шеф-редактор сайту Факти ICTV Данило Романчук

Джерело : ДСНС

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