Звуки вибухів у Сумах – в ОВА дали пояснення

У Сумах в ніч проти 20 липня під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Обласна військова адміністрація повідомляє, що це робота ППО.

Наразі тривоги в області немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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