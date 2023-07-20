Звуки вибухів у Сумах – в ОВА дали пояснення
У Сумах в ніч проти 20 липня під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Обласна військова адміністрація повідомляє, що це робота ППО.
Наразі тривоги в області немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька