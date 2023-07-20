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Лілія Стрілець, головна редакторка

Звуки вибухів у Сумах – в ОВА дали пояснення

Звуки вибухів у Сумах – в ОВА дали пояснення

У Сумах в ніч проти 20 липня під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Обласна військова адміністрація повідомляє, що це робота ППО.

Наразі тривоги в області немає.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 512-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Суми
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