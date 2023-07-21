Радбез ООН щодо зриву зернової угоди та нові санкції проти РФ: 513-й день війни
До €5 млрд на рік: Боррель анонсував чотирирічний план підтримки військ України
Європейський Союз пропонує створити “окрему секцію” в рамках Європейського фонду миру, щоб забезпечити потреби українських військ в обороні.
Про це заявив Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
За його словами, з такою пропозицією виступили глави МЗС країн ЄС після засідання 20 липня. На зустрічі в четвер міністри закордонних справ обговорили створення окремої секції в рамках фонду миру.
Боррель заявив, що на сьогодні Євросоюз намагається конвертувати наявну підтримку України “в довгострокове зобов’язання у сфері безпеки”.
Головний дипломат ЄС додав, що зазначений план пов’язаний із “безпековими зобов’язаннями”, які ЄС може запропонувати Україні.
– Ми запропонували створити окрему секцію в рамках Європейського фонду миру для надання до €5 млрд на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України, – заявив він.
За словами Борреля, такий крок ЄС дасть змогу використовувати наявні кошти для довгострокової підтримки України, не змінюючи при цьому механізмів підтримки.
За його словами, це питання буде детальніше обговорювати наприкінці літа під час неформальної зустрічі глав МЗС.
Атаки РФ по українських портах впливають далеко за межами України – генсек ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер рішуче засудив напади Росії на чорноморські порти України і попередив, що “руйнування цивільної інфраструктури може являти собою порушення міжнародного гуманітарного права”.
Про це заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, слова якого наводить Reuters.
– Ці напади впливають і далеко за межами України. Ми вже спостерігаємо негативний вплив на світові ціни на пшеницю і кукурудзу, від якого страждають усі, але особливо вразливі верстви населення на півдні світу, – сказав Дюжаррік.
Йдеться про нову ескалацію, створену Росією після того, як вона кілька ночей поспіль завдавала атаки по українських портах і погрожувала кораблям, які прямують в Україну.
У відповідь Київ оголосив про аналогічні заходи проти суден, що прямують до Росії або на окуповану Росією територію України.
Москва назвала атаки на порти помстою за удар, нанесений по Керченському мосту в окупований Крим у понеділок. У Кремлі вважають саме Україну причетною до атаки на міст.
Ще з 2014 року Кремль почав використовувати фейки про розквіт чорної трансплантології в Україні. Спочатку лякали мешканців прифронтових територій АТО/ООС – мовляв, українська влада вас не захистить, а ще й продасть буквально на запчастини лихим американцям.Єгор Ромахло