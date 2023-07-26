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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Запоріжжі після оголошення про ракетну небезпеку було чути два вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 26 липня люди в Запоріжжі чули щонайменше два вибухи.

Гучні звуки місцеві жителі почули всього за кілька хвилин, як у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для регіону.

Карта повітряних тривог 26 липня 2023

Зауважимо, що напередодні військові РФ завдали 79 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Авіаційним ударом по Оріхову окупанти поранили чоловіків 50 та 55 років.

Крім того, протягом доби надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Російська агресія, РФ
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