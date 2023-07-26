У Запоріжжі після оголошення про ракетну небезпеку було чути два вибухи

Уранці 26 липня люди в Запоріжжі чули щонайменше два вибухи.

Гучні звуки місцеві жителі почули всього за кілька хвилин, як у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для регіону.

Зауважимо, що напередодні військові РФ завдали 79 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Авіаційним ударом по Оріхову окупанти поранили чоловіків 50 та 55 років.

Крім того, протягом доби надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 518-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.