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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Запорожье после объявления о ракетной опасности было слышно два взрыва

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 26 июля люди в Запорожье слышали по меньшей мере два взрыва.

Громкие звуки местные жители услышали всего через несколько минут, как в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.

Карта повітряних тривог 26 липня 2023

Заметим, что накануне военные РФ нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

Авиационным ударом по Орехову оккупанты ранили мужчин 50 и 55 лет.

Кроме того, за сутки поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных сооружений и инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Російська агресія, РФ
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