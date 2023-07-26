В Запорожье после объявления о ракетной опасности было слышно два взрыва
Утром 26 июля люди в Запорожье слышали по меньшей мере два взрыва.
Громкие звуки местные жители услышали всего через несколько минут, как в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.
Заметим, что накануне военные РФ нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.
Авиационным ударом по Орехову оккупанты ранили мужчин 50 и 55 лет.
Кроме того, за сутки поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных сооружений и инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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