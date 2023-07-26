В Запорожье после объявления о ракетной опасности было слышно два взрыва

Утром 26 июля люди в Запорожье слышали по меньшей мере два взрыва.

Громкие звуки местные жители услышали всего через несколько минут, как в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для региона.

Заметим, что накануне военные РФ нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

Авиационным ударом по Орехову оккупанты ранили мужчин 50 и 55 лет.

Кроме того, за сутки поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных сооружений и инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 518-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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