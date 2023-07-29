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Софія Богуцька, Кореспондентка Вікна-Новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі

ракетний удар по Дніпру
ракетний удар по Дніпру
ракетний удар по Дніпру
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
ракетний удар по Дніпру
ракетний удар по Дніпру
ракетний удар по Дніпру
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі

28 липня Російська Федерація здійснила чергову атаку на місто Дніпро – ракети влучили у нову житлову 12-поверхівку. Також зруйновано крило адміністративної будівлі з сьомого по перший поверх.

Під вечір рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в адміністративній будівлі на площі 300 кв. м.

Внаслідок ракетної атаки травмовано дев’ять людей, з них двоє дітей. Це люди, які не проживали в будинку, а перебували поруч. Жертв вдалося уникнути тому, що цю секцію новобудови не ввели в експлуатацію, тож люди там ще не жили.

За даними ДСНС, 15 квартир повністю зруйновані в одній секції з 12-го по 9-й поверх. Фактично 60% квартир у секції постраждали.

Станом на 12:00, комунальники прибрали подвір’я новобудови.

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Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі

Фото: Софія Богуцька, Вікна Новини

Війна в Україні, Дніпро, Ракетні удари Росії
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