Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Потрощені вікна та зруйнований верхній поверх: наслідки ракетного удару у Дніпрі
28 липня Російська Федерація здійснила чергову атаку на місто Дніпро – ракети влучили у нову житлову 12-поверхівку. Також зруйновано крило адміністративної будівлі з сьомого по перший поверх.
Під вечір рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в адміністративній будівлі на площі 300 кв. м.
Внаслідок ракетної атаки травмовано дев’ять людей, з них двоє дітей. Це люди, які не проживали в будинку, а перебували поруч. Жертв вдалося уникнути тому, що цю секцію новобудови не ввели в експлуатацію, тож люди там ще не жили.
За даними ДСНС, 15 квартир повністю зруйновані в одній секції з 12-го по 9-й поверх. Фактично 60% квартир у секції постраждали.
Станом на 12:00, комунальники прибрали подвір’я новобудови.
Фото: Софія Богуцька, Вікна Новини
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська