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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру

Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру
Фото: ДСНС

З’явились перші відео та фото з місця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Кількість постраждалих уточнюється.

Відповідне відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

– Дніпро. Вечір п’ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі, – написав він.

На відео видно, що все у диму, на місці вирує пожежа. У будівлі поряд з багатоповерхівкою немає семи поверхів.

Крім того, можна побачити пошкоджену багатоповерхівку, через атаку РФ зруйновано декілька квартир. На тротуарі лежать уламки та скло.

Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру
Фото: ДСНС
Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру
Фото: ДСНС
Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру
Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру

Нагадаємо, що Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі, в результаті чого є постраждалі.

Війна в Україні, Дніпро, Російська агресія
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