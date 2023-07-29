Немає 7 поверхів, вирує пожежа: перші відео з місця удару РФ по Дніпру
З’явились перші відео та фото з місця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Кількість постраждалих уточнюється.
Відповідне відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський.
– Дніпро. Вечір п’ятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі, – написав він.
На відео видно, що все у диму, на місці вирує пожежа. У будівлі поряд з багатоповерхівкою немає семи поверхів.
Крім того, можна побачити пошкоджену багатоповерхівку, через атаку РФ зруйновано декілька квартир. На тротуарі лежать уламки та скло.
Нагадаємо, що Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі, в результаті чого є постраждалі.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська