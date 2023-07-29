Разбитые окна и разрушенный верхний этаж: последствия ракетного удара в Днепре

28 июля Российская Федерация совершила очередную атаку на город Днепр — ракеты попали в новую жилую 12-этажку. Также разрушено крыло административного здания с седьмого по первый этаж.

Под вечер спасателям удалось ликвидировать пожар в административном здании на площади 300 кв. м.

В результате ракетной атаки травмированы девять человек, из них двое детей. Это люди, которые не проживали в доме, а находились рядом. Жертв удалось избежать потому, что эту секцию новостройки не ввели в эксплуатацию, соответственно люди там еще не жили.

По данным ГСЧС, 15 квартир полностью разрушены в одной секции с 12 по 9 этаж. Фактически 60% квартир в секции пострадали.

По состоянию на 12 часов дня, коммунальщики убрали двор новостройки.

Фото: София Богуцкая, Вікна Новини

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