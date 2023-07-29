Тепер це одна велика квартира: мешканці будинку у Дніпрі розповіли, як пережили вибухи та що з їхнім житлом

Власниця квартири будинку у Дніпрі, в який напередодні влучила російська ракета, розповіла у що перетворилося її помешкання і що робитиме далі.

28-річна Ольга Малієнко показала, як виглядає її квартира у 80 квадратів на 12 поверсі новобудови, куди вона із чоловіком-військовим планували невдовзі заїхати. Квартиру подружжя придбало частково за власні гроші, частково позичили у друзів.

За словами Ольги, ракетним ударом знищено стіни між квартирами й тепер це одна “велика квартира”. Немає фасадних стін, вікон – залишилися опорні бетонні конструкції.

Власниця квартири розповіла, що у квартирі вона з чоловіком не жили, адже це новобудова і там тривав ремонт.

– На момент влучання ракети я гуляла на алеї із собакою. Я почула перший вибух, ми впали на землю. Потім був другий вибух. Ми побігли в укриття. Потім почули третій. Все що ми побачили – це дим. Спочатку подумали, що то в будівлю СБУ. Звук був такий – наче ППО, – розповіла Ольга.

Власниця помешкання після вибухів дуже сподівалася, що у квартирі лише вікна повилітали, а стіни цілі. Та згодом стало відомо, що поверху немає.

За словами Ольги, поки не відомо, чи підлягає квартира відновленню – це мають встановити спеціалісти.

– Кажуть, що до 9-го поверху з лівої частини будинку житловий стан збережений, з правої частини – до 8-го. Ракета потрапила саме у праву частину, а нашу квартиру знесло хвилею, – сказала власниця.

Чоловік Ольги перебуває на передовій і навіть хотів відпроситися, щоб приїхати та чимось допомогти.

Власник квартири на 10-му поверсі Владислав Бобров розповів, що гуляв із 5-річною донечкою на подвір’ї будинку і за 10 хв до прильоту ракети вони вийшли з комплексу.

– Донечка гралася у пісочниці. Я запропонував їй піднятися у квартиру і подивитися на нічне місто, але вона відмовилася, захотіла їсти. Ми спустилися у паркінг, виїхали. Пройшло не більше 10 хв, як пролунав вибух, – розповів чоловік.

За його словами, вікна квартири повністю вибиті, проте перестінки цілі.

Владислав розповів про жінку в сусідній квартирі, яка якраз була вдома під час вибуху. Чоловік сказав, що вона перебувала у кутку квартири і саме це її врятувало від вибухової хвилі.

Чоловік наголосив, що його компанія виготовляє військове спорядження і сподівається, що держава допоможе власникам житла у відновленні.

– Я дякую Богу і моїй донечці, як янголу, який нас просто відвів, бо я саме хотів піднятися у квартиру, – наголосив Владислав.

Фото: Ольга Малієнко, Софія Богуцька – Вікна Новини

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