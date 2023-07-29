Вибухи пролунали у Сумах: у ЗСУ попереджали про атаку ракетами з боку РФ

У Сумах під час ракетної небезпеки пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях існує ракетна небезпека.

Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 521-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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