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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух

Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
Фото: Факти ICTV

У Київській області було чутно вибух після оголошення повітряної тривоги увечері суботи, 5 серпня.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про входження ворожих крилатих ракет на територію області.

Незабаром після оголошення повітряної тривоги вибухи також прогриміли у Запоріжжі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Київська область, Ракетні удари Росії
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