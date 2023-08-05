Потребує перевіркиМарія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У Київській області було чутно вибух після оголошення повітряної тривоги увечері суботи, 5 серпня.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли про входження ворожих крилатих ракет на територію області.
Незабаром після оголошення повітряної тривоги вибухи також прогриміли у Запоріжжі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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