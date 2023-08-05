Нуждается в проверкеМария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
В Киевской области был слышен взрыв после объявления воздушной тревоги вечером субботы, 5 августа.
Перед этим в Воздушных силах сообщали о вхождении вражеских крылатых ракет на территорию области.
Вскоре после объявления воздушной тревоги взрывы также прогремели в Запорожье.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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