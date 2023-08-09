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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Житомирщині СБУ затримала агентку Кремля, яка полювала на ремонтні бази ЗСУ

На Житомирщині СБУ затримала агентку Кремля, яка полювала на ремонтні бази ЗСУ
Фото: СБУ

На Житомирщині Служба безпеки України затримала жінку, яка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, зокрема іноземного виробництва.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Фігуранткою є переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року. Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі Однокласники, де вона викладала антиукраїнські пости, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Незнайомцем виявився представник російської воєнної розвідки. 

У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ. 

На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Однак, згодом російський куратор перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до Росії через треті країни. 

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором. 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Жінці загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Житомирська область, СБУ
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