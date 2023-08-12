Російські війська обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки
Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордонні території Сумської області, де було зафіксовано 51 вибух протягом доби. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, по Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та дрону-камікадзе. Внаслідок одного атаки пошкоджено два житлові господарства.
У Хотінській громаді здійснено гранатометний обстріл (сім вибухів АГС). У Великописарівській громаді зафіксовано атаку з гранатометів (18 вибухів АГС).
В Юнаківській громаді російські війська вдарили з артилерії (два вибухи). У Новослобідській громаді ворог скинув шість мін по території. У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (чотири вибухи).
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко