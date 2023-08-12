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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Російські війська обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські війська обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки
Фото: ДСНС

Російські війська дев’ять разів обстріляли прикордонні території Сумської області, де було зафіксовано 51 вибух протягом доби. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, по Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та дрону-камікадзе. Внаслідок одного атаки пошкоджено два житлові господарства.

У Хотінській громаді здійснено гранатометний обстріл (сім вибухів АГС). У Великописарівській громаді зафіксовано атаку з гранатометів (18 вибухів АГС).

В Юнаківській громаді російські війська вдарили з артилерії (два вибухи). У Новослобідській громаді ворог скинув шість мін по території. У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (чотири вибухи).

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Сумська область, Україна-Росія
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