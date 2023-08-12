Российские войска обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
Российские войска девять раз обстреляли приграничные территории Сумской области, где был зафиксирован 51 взрыв в течение суток. Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. По данным ОВА, по Середино-Будской общине враг бил из минометов, артиллерии и дрона-камикадзе. В результате одной атаки повреждены два жилых хозяйства.
В Хотинской общине осуществлен гранатометный обстрел (семь взрывов АГС). В Великописаревской общине зафиксирована атака из гранатометов (18 взрывов АГС).
В Юнаковской общине российские войска ударили из артиллерии (два взрыва). В Новослободской общине враг сбросил шесть мин по территории. В Краснопольской общине был минометный обстрел (четыре взрыва).
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко