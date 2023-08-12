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Юлия Захарченко, редактор ленты

Российские войска обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: ГСЧС

Российские войска девять раз обстреляли приграничные территории Сумской области, где был зафиксирован 51 взрыв в течение суток. Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Великописаревская общины.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. По данным ОВА, по Середино-Будской общине враг бил из минометов, артиллерии и дрона-камикадзе. В результате одной атаки повреждены два жилых хозяйства.

В Хотинской общине осуществлен гранатометный обстрел (семь взрывов АГС). В Великописаревской общине зафиксирована атака из гранатометов (18 взрывов АГС).

В Юнаковской общине российские войска ударили из артиллерии (два взрыва). В Новослободской общине враг сбросил шесть мин по территории. В Краснопольской общине был минометный обстрел (четыре взрыва).

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прикордонники

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Сумская область, Україна-Росія
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