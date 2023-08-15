У селі на Львівщині через влучання ракети пошкоджено 10 будинків, є поранені

У селі Ставчани, що на захід від Львова, під час нічної ворожої ракетної атаки пошкоджень зазнали 10 будинків.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у селі Суховоля. Про постраждалих не повідомляється.

– Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові вночі під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи, є влучання у житлові будинки. На верхніх поверхах сталася пожежа. Людей евакуюють.

Фото: село Ставчани/Максим Козицький

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