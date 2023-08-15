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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У селі на Львівщині через влучання ракети пошкоджено 10 будинків, є поранені

У селі на Львівщині через влучання ракети пошкоджено 10 будинків, є поранені
У селі на Львівщині через влучання ракети пошкоджено 10 будинків, є поранені
У селі на Львівщині через влучання ракети пошкоджено 10 будинків, є поранені
У селі на Львівщині через влучання ракети пошкоджено 10 будинків, є поранені

У селі Ставчани, що на захід від Львова, під час нічної ворожої ракетної атаки пошкоджень зазнали 10 будинків.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у селі Суховоля. Про постраждалих не повідомляється.

– Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом, – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Вибухи на Львівщині 15 серпня 2023 року – що відомо про вибухи у Ставчанах на Львівщині

У Львові вночі під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи, є влучання у житлові будинки. На верхніх поверхах сталася пожежа. Людей евакуюють.

Фото: село Ставчани/Максим Козицький

Війна в Україні, Вибух, Львівська область, Ракетні удари Росії
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Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

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