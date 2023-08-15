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Марта Бондаренко, редактор ленты

В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые

В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые
В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые
В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые
В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые

В селе Ставчаны, что к западу от Львова, во время ночной вражеской ракетной атаки повреждения получили 10 домов.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, известно о людях, которые получили легкие травмы.

Повреждены дома также в селе Суховоля. О пострадавших не сообщается.

— Я сейчас на выезде на тех объектах, которые пострадали. Больше информации — позже, — сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Взрывы на Львовщине 15 августа 2023 года — что известно о взрывах в Ставчанах на Львовщине

Во Львове ночью во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы, есть попадания в жилые дома. На верхних этажах произошел пожар. Людей эвакуируют.

Фото: село Ставчаны/Максим Козицкий

Война в Украине, Взрыв, Львовская область, Ракетные удары России
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