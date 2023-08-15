В селе на Львовщине из-за попадания ракеты повреждены 10 домов, есть раненые
В селе Ставчаны, что к западу от Львова, во время ночной вражеской ракетной атаки повреждения получили 10 домов.
По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, известно о людях, которые получили легкие травмы.
Повреждены дома также в селе Суховоля. О пострадавших не сообщается.
— Я сейчас на выезде на тех объектах, которые пострадали. Больше информации — позже, — сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Во Львове ночью во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы, есть попадания в жилые дома. На верхних этажах произошел пожар. Людей эвакуируют.
Фото: село Ставчаны/Максим Козицкий
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова