Продавав липові довідки для ухилянтів. На Миколаївщині затримали директора психлікарні

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему заробітку на ухилянтах у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я.

Як з’ясували слідчі такий бізнес організував директор медичного закладу. Його підлеглі виготовляли липові медичні довідки про непридатність чоловіків до військової служби. А підбором так званих клієнтів займався його знайомий правоохоронець.

– Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували $1,5 тис., – розповіли у ДБР.

Щомісячний дохід від продажу підробних документів становив понад $100 тис.

Працівники ДБР затримали правоохоронця на гарячому, під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів було вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Джерело : ДБР

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