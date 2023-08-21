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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн виплат – ДБР

Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн
Фото: ДБР

У Миколаївській області командир однієї з військових частин продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які по три місяці не з’являлися на службі. Такими діями полковник завдав збитків державі на 5,4 млн грн.

Працівники ДБР повідомили офіцеру підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Командир частини мав призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили службу та протягом трьох днів не повернулись.

Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, Виплати військовим, ДБР, ЗСУ, Миколаївська область, українські військові
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