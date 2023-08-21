Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн виплат – ДБР
У Миколаївській області командир однієї з військових частин продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які по три місяці не з’являлися на службі. Такими діями полковник завдав збитків державі на 5,4 млн грн.
Працівники ДБР повідомили офіцеру підозру в недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Командир частини мав призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили службу та протягом трьох днів не повернулись.
Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов