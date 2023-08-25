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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Поранених повезли в Сімферополь: у Криму димить військова база

Перевальне в Криму 25 серпня 2023

У селі Перевальне на території поки що окупованого Криму димить військова база.

Перевальне, Крим

Фото “бавовни” оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За попередніми даними, з військової бази до госпіталю в Сімферополі привезли багато поранених окупантів.

Нагадаємо, що напередодні партизани виявили російську військову базу на півдні від Севастополя в селі Роздолля та опублікували її координати.

За свідченням партизанів, окупанти продовжують розміщувати військову техніку на цивільних об’єктах, порушуючи всі норми ведення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров

Вибух, Крим, Російська агресія, Сімферополь
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