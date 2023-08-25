Поранених повезли в Сімферополь: у Криму димить військова база
У селі Перевальне на території поки що окупованого Криму димить військова база.
Фото “бавовни” оприлюднив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За попередніми даними, з військової бази до госпіталю в Сімферополі привезли багато поранених окупантів.
Нагадаємо, що напередодні партизани виявили російську військову базу на півдні від Севастополя в селі Роздолля та опублікували її координати.
За свідченням партизанів, окупанти продовжують розміщувати військову техніку на цивільних об’єктах, порушуючи всі норми ведення війни.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Іван Федоров
Фото: Іван Федоров