Техніка поруч з цивільними: у Криму партизани виявили військову базу окупантів

Партизани виявили російську військову базу у тимчасово окупованому Криму та опублікували її координати.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Атеш.

– Наш агент помітив військову базу рашистів, яка розташована на півдні від Севастополя в селі Роздолля (44.970419, 33.694561), – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у дописі, рашисти продовжують розміщувати військову техніку на цивільних об’єктах, недалеко від мирного населення, порушуючи всі норми ведення війни.

– Вони обов’язково понесуть покарання за всі свої злочинні дії. Ми будемо намагатися їм у цьому допомогти, – наголосили партизани.

Нагадаємо, у Брянській області РФ партизани закидали окупантів ВОГами.

А у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області під час святкування Дня ВМФ на одному з військових об’єктів українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.

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