Техніка поруч з цивільними: у Криму партизани виявили військову базу окупантів
Партизани виявили російську військову базу у тимчасово окупованому Криму та опублікували її координати.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Атеш.
– Наш агент помітив військову базу рашистів, яка розташована на півдні від Севастополя в селі Роздолля (44.970419, 33.694561), – йдеться у повідомленні.
Як зазначається у дописі, рашисти продовжують розміщувати військову техніку на цивільних об’єктах, недалеко від мирного населення, порушуючи всі норми ведення війни.
– Вони обов’язково понесуть покарання за всі свої злочинні дії. Ми будемо намагатися їм у цьому допомогти, – наголосили партизани.
Нагадаємо, у Брянській області РФ партизани закидали окупантів ВОГами.
А у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області під час святкування Дня ВМФ на одному з військових об’єктів українські партизани отруїли російських офіцерів, двоє окупантів померли.
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко