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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У двох людей – травми: уламки збитих уночі ракет пошкодили будинки на Київщині

Обстріл Київської області 27 серпня 2023
Фото: Андрій Нєбитов
У двох людей – травми: уламки збитих уночі ракет пошкодили будинки на Київщині
Фото: Андрій Нєбитов
Обстріл Київської області 27 серпня 2023
У двох людей – травми: уламки збитих уночі ракет пошкодили будинки на Київщині

Уночі 27 серпня під час роботи протиповітряної оборони по ворожих крилатих ракетах влучань в об’єкти критичної інфраструктури Київської області не зафіксовано.

Однак уламки збитих боєприпасів в одному з районів регіону пошкодили 10 приватних будинків.

– В одному будинку – значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади, – зазначає начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Крім того, пошкоджено дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.

Двоє людей дістали травми. Постраждалим надали допомогу на місці.

Наразі оперативні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків.

Нагадаємо, що вночі 27 серпня Повітряні сили знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555.

За попередньою інформацією від керівника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, дві з них ліквідували над Черкащиною.

Про знищення всіх ракет, які прямували до столиці, повідомляв й очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КОВА

Фото: Андрій Нєбитов

Війна в Україні, Київська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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