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Татьяна Забожко, редактор ленты

У двух человек – травмы: обломки сбитых ночью ракет повредили дома на Киевщине

Обстріл Київської області 27 серпня 2023
Фото: Андрій Нєбитов
У двух человек – травмы: обломки сбитых ночью ракет повредили дома на Киевщине
Фото: Андрій Нєбитов
Обстріл Київської області 27 серпня 2023
У двух человек – травмы: обломки сбитых ночью ракет повредили дома на Киевщине

Ночью 27 августа во время работы противовоздушной обороны по вражеским крылатым ракетам попаданий в объекты критической инфраструктуры Киевской области не зафиксировано.

Однако обломки сбитых боеприпасов в одном из районов региона повредили 10 частных домов.

– В одном доме – значительные повреждения, в других – выбиты окна, двери, крыши, иссеченны фасады, – отмечает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Кроме того, повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

Два человека получили травмы. Пострадавшим была оказана помощь на месте.

В настоящее время оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков.

Напомним, что ночью 27 августа Воздушные силы уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555.

По предварительной информации от руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, две из них были ликвидированы над Черкасчиной.

Об уничтожении всех ракет, направлявшихся в столицу, сообщал и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КОВА

Фото: Андрей Небытов

Война в Украине, Киевская область, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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