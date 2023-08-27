У двух человек – травмы: обломки сбитых ночью ракет повредили дома на Киевщине
Ночью 27 августа во время работы противовоздушной обороны по вражеским крылатым ракетам попаданий в объекты критической инфраструктуры Киевской области не зафиксировано.
Однако обломки сбитых боеприпасов в одном из районов региона повредили 10 частных домов.
– В одном доме – значительные повреждения, в других – выбиты окна, двери, крыши, иссеченны фасады, – отмечает начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
Кроме того, повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.
Два человека получили травмы. Пострадавшим была оказана помощь на месте.
В настоящее время оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков.
Напомним, что ночью 27 августа Воздушные силы уничтожили четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55/Х-555.
По предварительной информации от руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, две из них были ликвидированы над Черкасчиной.
Об уничтожении всех ракет, направлявшихся в столицу, сообщал и глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: КОВА
Фото: Андрей Небытов