В Криму пролунали вибухи: окупанти кажуть про атаку крилатих ракет
У тимчасово окупованій Феодосії та селищі Приморський в анексованому Росією Криму пролунали вибухи.
Про це Суспільному повідомили місцеві жителі, які бачили спалахи після вибухів.
Гауляйтери в Криму кажуть, що в східній частині півострова, де знаходиться Феодосія, було збито крилату ракету.
Також в українських Telegram-каналах публікується фото, як стверджується, пожежі після прильоту у Феодосії.
Разом із тим кримські спільноти у соцмережах повідомляють, що з Феодосії в бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги.
За даними Telegram-каналу Кримський вітер, які посилаються на підписників з Феодосії, було три пуски ракет, останнім, імовірно, збили безпілотник. Після пусків ракет почалась пожежа в районі очисних споруд, а звуки вибухів було чути навіть у Старому Криму.
Також повідомляється, що невідомий об’єкт, ймовірно, влучив будинок поблизу Керченського шосе у Феодосії, після чого сусідні вулиці частково знеструмило та почалась пожежа.
Нагадаємо, перед цим стало відомо, що окупанти в Криму вирішили посилити заходи безпеки в акваторії Феодосійської затоки.
Фото: російські соцмережі, кримські Telegram-канали
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв