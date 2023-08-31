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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Криму пролунали вибухи: окупанти кажуть про атаку крилатих ракет

В Криму пролунали вибухи: окупанти кажуть про атаку крилатих ракет

У тимчасово окупованій Феодосії та селищі Приморський в анексованому Росією Криму пролунали вибухи.

Про це Суспільному повідомили місцеві жителі, які бачили спалахи після вибухів.

Гауляйтери в Криму кажуть, що в східній частині півострова, де знаходиться Феодосія, було збито крилату ракету.

Також в українських Telegram-каналах публікується фото, як стверджується, пожежі після прильоту у Феодосії.

Разом із тим кримські спільноти у соцмережах повідомляють, що з Феодосії в бік Приморського помчали автомобілі швидкої допомоги.

За даними Telegram-каналу Кримський вітер, які посилаються на підписників з Феодосії, було три пуски ракет, останнім, імовірно, збили безпілотник. Після пусків ракет почалась пожежа в районі очисних споруд, а звуки вибухів було чути навіть у Старому Криму.

Також повідомляється, що невідомий об’єкт, ймовірно, влучив будинок поблизу Керченського шосе у Феодосії, після чого сусідні вулиці частково знеструмило та почалась пожежа.

Нагадаємо, перед цим стало відомо, що окупанти в Криму вирішили посилити заходи безпеки в акваторії Феодосійської затоки.

Фото: російські соцмережі, кримські Telegram-канали

Війна в Україні, Крим, Феодосія
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