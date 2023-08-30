В Криму окупанти заборонили маломірним суднам виходити в море – ЦНС
Росіяни намагаються посилити заходи безпеки в акваторії Феодосійської затоки, що в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
– Зокрема, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад один кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден, – йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що таким чином РФ відреагувала на успішні ураження російських об’єктів у регіоні.
Вранці 30 серпня у двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Гучно було в Джанкойському і Красноперекопському районах.
29 серпня у Криму також лунав вибух. Повідомлялось про приліт в Оленівці.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв