В Криму окупанти заборонили маломірним суднам виходити в море – ЦНС

Росіяни намагаються посилити заходи безпеки в акваторії Феодосійської затоки, що в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

– Зокрема, окупанти ввели заборону на вихід у море на відстань понад один кілометр від порту Феодосії власникам маломірних суден та капітанам відповідних суден, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що таким чином РФ відреагувала на успішні ураження російських об’єктів у регіоні.

Вранці 30 серпня у двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Гучно було в Джанкойському і Красноперекопському районах.

29 серпня у Криму також лунав вибух. Повідомлялось про приліт в Оленівці.

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