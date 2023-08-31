В Крыму прогремели взрывы: оккупанты говорят об атаке крылатых ракет

Во временно оккупированной Феодосии и поселке Приморский в аннексированном Россией Крыму прогремели взрывы.

Об этом Суспільному сообщили местные жители, которые видели вспышки после взрывов.

Гауляйтеры в Крыму говорят, что в восточной части полуострова, где находится Феодосия, была сбита крылатая ракета.

Также в украинских Telegram-каналах публикуется фото, как утверждается, пожара после прилета в Феодосии.

Вместе с тем крымские сообщества в соцсетях сообщают, что из Феодосии в сторону Приморского помчались автомобили скорой помощи.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, который ссылается на подписчиков из Феодосии, было три пуска ракет, последним, вероятно, сбили беспилотник. После пусков ракет начался пожар в районе очистных сооружений, а звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму.

Также сообщается, что неизвестный объект, вероятно, попал в дом вблизи Керченского шоссе в Феодосии, после чего соседние улицы частично обесточило и начался пожар.

Напомним, перед этим стало известно, что оккупанты в Крыму решили усилить меры безопасности в акватории Феодосийского залива.

Фото: российские соцсети, крымские Telegram-каналы

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.