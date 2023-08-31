В Крыму прогремели взрывы: оккупанты говорят об атаке крылатых ракет
Во временно оккупированной Феодосии и поселке Приморский в аннексированном Россией Крыму прогремели взрывы.
Об этом Суспільному сообщили местные жители, которые видели вспышки после взрывов.
Гауляйтеры в Крыму говорят, что в восточной части полуострова, где находится Феодосия, была сбита крылатая ракета.
Также в украинских Telegram-каналах публикуется фото, как утверждается, пожара после прилета в Феодосии.
Вместе с тем крымские сообщества в соцсетях сообщают, что из Феодосии в сторону Приморского помчались автомобили скорой помощи.
По данным Telegram-канала Крымский ветер, который ссылается на подписчиков из Феодосии, было три пуска ракет, последним, вероятно, сбили беспилотник. После пусков ракет начался пожар в районе очистных сооружений, а звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму.
Также сообщается, что неизвестный объект, вероятно, попал в дом вблизи Керченского шоссе в Феодосии, после чего соседние улицы частично обесточило и начался пожар.
Напомним, перед этим стало известно, что оккупанты в Крыму решили усилить меры безопасности в акватории Феодосийского залива.
Фото: российские соцсети, крымские Telegram-каналы
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев