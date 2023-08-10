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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Під час обстрілу співали на вулиці: у Запоріжжі загинули дівчата, що збирали на ЗСУ

Під час обстрілу співали на вулиці: у Запоріжжі загинули дівчата, що збирали на ЗСУ

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю ввечері 9 серпня загинули дві дівчини-співачки, Світлані та Христині було 19 і 21 рік.

Про це в телемарофоні Єдині новини повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

– На жаль, у нас вже троє загиблих. Це 43-річний чоловік і дві дівчинки – 19 та 21 року, які напередодні буквально співали перед цим магазином, куди майже поряд вгатила ракета, – сказав він.

Відомо, що загиблі нещодавно створили гурт і збирали гроші на допомогу українським захисникам. Батьки дівчат боронять Запорізький напрямок.

У мережі також з’явилося відео, на якому дівчата співають за годину до прильоту по місту.

Нагадаємо, що російські війська вгатили ракетою Х-35 по житловому кварталу Запоріжжя. Обстрілом було зруйновано храм та торговельні точки в Шевченківському районі міста.Вибуховою хвилею в багатоповерхівках вибило шибки.

Відео: ТікТок

Фото: Вікторія Книш/Facebook

Війна в Україні, загиблі, Запоріжжя, ракетний удар, Російська агресія
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