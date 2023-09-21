Зник зв’язок: у Токмаку пролунало кілька гучних вибухів

У Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Токмак, добрий вечір. Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів, після яких на короткий час зник зв’язок. Чекаємо подробиць, – написав він у Telegram.

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Нагадаємо, що 17 вересня у Токмаку та районі жителі Запорізької області також повідомляли про потужний вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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