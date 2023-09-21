Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Происшествия Срочно
Срочно
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов

Вибух

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о нескольких громких взрывах, после которых на короткое время пропала связь. Ждем подробностей, — написал он в Telegram.

Взрыв в Токмаке и районе 17 сентября 2023 — что известно о взрыве в Запорожской области

Сейчас смотрят

Напомним, что 17 сентября в Токмаке и районе жители Запорожской области также сообщали о мощном взрыве.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Токмак
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Германия не отказывается от передачи ракет Taurus, однако не может сделать это сейчас — Писториус
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
В Генштабе уточнили количество сбитых ракет во время ночной атаки РФ
ППО, ракета, ракети
Уменьшается количество тех, кто считает, что Украина выполняет обязательства перед ветеранами — опрос
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Без помощи мы проиграем войну: что сказал Зеленский в Конгрессе США
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
От удивления до стыда: как в Польше и ЕС отреагировали на слова Моравецкого об оружии для Украины
Матеуш Моравецький

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь