Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о нескольких громких взрывах, после которых на короткое время пропала связь. Ждем подробностей, — написал он в Telegram.

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Напомним, что 17 сентября в Токмаке и районе жители Запорожской области также сообщали о мощном взрыве.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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