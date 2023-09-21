Исчезла связь: в Токмаке прозвучало несколько громких взрывов
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
— Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о нескольких громких взрывах, после которых на короткое время пропала связь. Ждем подробностей, — написал он в Telegram.
Напомним, что 17 сентября в Токмаке и районе жители Запорожской области также сообщали о мощном взрыве.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Загрузка
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька