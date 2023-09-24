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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни вночі скидали боєприпаси з БпЛА та гатили з артилерії по Нікопольщині

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області 24 вересня 2023

Уночі 24 вересня російські війська відкривали вогонь з артилерії та скидали боєприпаси з безпілотників по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Дрони, Нікополь, Російська агресія, РФ
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