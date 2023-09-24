Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни вночі скидали боєприпаси з БпЛА та гатили з артилерії по Нікопольщині
Уночі 24 вересня російські війська відкривали вогонь з артилерії та скидали боєприпаси з безпілотників по Нікопольському району Дніпропетровської області.
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