Росіяни вночі скидали боєприпаси з БпЛА та гатили з артилерії по Нікопольщині

Уночі 24 вересня російські війська відкривали вогонь з артилерії та скидали боєприпаси з безпілотників по Нікопольському району Дніпропетровської області.

У Нікополі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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