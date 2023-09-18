Маскувався під військового ЗСУ: у Дніпрі затримали агента російської ФСБ

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на Східному напрямку.

Ця інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення просування Сил оборони в районах Вугледара та Новосілок.

Перед виходом на так зване завдання зловмисник перевдягався у військову форму українських захисників і об’їжджав місто, фотографуючи об’єкти.

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Російський агент відстежував маршрути ешелонів із новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами, а також намагався виявити бойові позиції української ППО.

Отриману інформацію він передавав куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання агент отримував грошову винагороду. Кошти надходили на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій.

Схопили російського агента під час виконання чергового завдання поблизу одного зі стратегічних об’єктів у Дніпрі.

У його мобільному телефоні знайшли докази листування з ФСБ, а також набої до автоматичної зброї.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Окрім того, його можуть звинуватити у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ).

Зараз затриманий під вартою, йому загрожує довічне.

Джерело : СБУ

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