Коригував атаки РФ по Чернігівщині: СБУ затримала російського агента

Житель Чернігівської області, який ще під час окупації частини регіону потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські погляди, збирав для ворога розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та критичну інфраструктуру у прикордонні.

Завербували зрадника дистанційно у травні цього року.

За завданням кураторів він також малював для окупантів схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони.

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Уся ця інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних атак по Чернігівщині.

Звітував про так звану роботу в анонімному чаті. Усі повідомлення одразу видаляв. Проте це не допомогло фігуранту. Його викрила й затримала контррозвідка СБУ.

Вдома у нього виявили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

На основі доказової бази чоловіку повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Підозрюваний наразі під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

Джерело : СБУ

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