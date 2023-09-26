Коригував атаки РФ по Чернігівщині: СБУ затримала російського агента
Житель Чернігівської області, який ще під час окупації частини регіону потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські погляди, збирав для ворога розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ та критичну інфраструктуру у прикордонні.
Завербували зрадника дистанційно у травні цього року.
За завданням кураторів він також малював для окупантів схеми місцевих залізничних маршрутів, якими курсують вантажні ешелони.
Уся ця інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії повітряних атак по Чернігівщині.
Звітував про так звану роботу в анонімному чаті. Усі повідомлення одразу видаляв. Проте це не допомогло фігуранту. Його викрила й затримала контррозвідка СБУ.
Вдома у нього виявили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.
На основі доказової бази чоловіку повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Підозрюваний наразі під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.
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