Атака БпЛА: у Миколаєві вночі працювала ППО
Уночі 3 жовтня в Миколаєві протиповітряна оборона знищувала ударні безпілотники типу Shahed.
Про загрозу через атаку дронів у Повітряних силах повідомили о пів на першу ночі.
Групи БпЛА залітали з Чорного моря через Очаківський район, а далі вже прямували в південно-східному напрямку.
Дозволили залишити укриття людям о пів на четверту ранку.
Скільки дронів вдалося знищити, наразі з’ясовують.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна