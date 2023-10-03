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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака БпЛА: у Миколаєві вночі працювала ППО

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 3 жовтня в Миколаєві протиповітряна оборона знищувала ударні безпілотники типу Shahed.

Про загрозу через атаку дронів у Повітряних силах повідомили о пів на першу ночі.

Групи БпЛА залітали з Чорного моря через Очаківський район, а далі вже прямували в південно-східному напрямку.

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Дозволили залишити укриття людям о пів на четверту ранку.

Скільки дронів вдалося знищити, наразі з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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