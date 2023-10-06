Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Журналисты в селе Гроза Купянского района Харьковской области, куда 5 октября прилетела российская ракета Искандер-М, стали свидетелями еще одного жуткого события — одному из погибших постоянно кто-то звонил на мобильный.
Из мешка с трупом звучала мелодия Ой, в лугу красная калина в исполнении Андрея Хлывнюка. Кстати, эта песня стала одним из символов сопротивления украинского народа российским захватчикам.
К сожалению, этот телефонный звонок остался без ответа.
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