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Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина

село Гроза
Фото: ГСЧС

Журналисты в селе Гроза Купянского района Харьковской области, куда 5 октября прилетела российская ракета Искандер-М, стали свидетелями еще одного жуткого события — одному из погибших постоянно кто-то звонил на мобильный.

Из мешка с трупом звучала мелодия Ой, в лугу красная калина в исполнении Андрея Хлывнюка. Кстати, эта песня стала одним из символов сопротивления украинского народа российским захватчикам.

К сожалению, этот телефонный звонок остался без ответа.

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