Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині

Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційного “управління МВС РФ у Херсонській області”, яке діє на тимчасово захопленій частині регіону. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Як розповіли слідчі, зрадник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів. Наразі він переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу і задокументували злочини. 

Зараз дивляться

– Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації “ДНР”. Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого “Ясинуватського міськвідділу МВС” в окупованому місті, – йдеться у повідомленні. 

Після початку повномасштабної війни й захоплення Херсонщини фігурант отримав підвищення та очолив створене агресором “Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ”. 

На цій посаді він виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. 

Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях. 

У застінках людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території на Півдні України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Читайте також
СБУ арештувала активи трьох путінських олігархів в Україні на понад 17 млрд грн
Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ХАМАС та РФ несуть однакове зло, його зупинить наша єдність: Зеленський виступив на засіданні ПА НАТО
Володимир Зеленський
Окупанти обстріляли прибережний район Херсона: поранено чоловіка
Вибух
Данія хоче розширити коаліцію винищувачів F-16 для України – Фредеріксен
Метте Фредеріксен
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
затримання СБУ
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь