Викрадав українців та тримав у катівнях: СБУ повідомила про підозру керівнику “МВС РФ” на Херсонщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційного “управління МВС РФ у Херсонській області”, яке діє на тимчасово захопленій частині регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як розповіли слідчі, зрадник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів. Наразі він переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу і задокументували злочини.

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– Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації “ДНР”. Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого “Ясинуватського міськвідділу МВС” в окупованому місті, – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни й захоплення Херсонщини фігурант отримав підвищення та очолив створене агресором “Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ”.

На цій посаді він виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.

Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях.

У застінках людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території на Півдні України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Джерело : СБУ

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