Уночі ППО знищила 27 із 36 Шахедів – Повітряні сили ЗСУ

Уночі 10 жовтня російські війська атакували Україну 36 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона знищила 27 ворожих Шахедів.

Оновлено о 07:38. Такими є уточнені дані Повітряних сил ЗСУ.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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