Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уночі ППО знищила 27 із 36 Шахедів – Повітряні сили ЗСУ
Уночі 10 жовтня російські війська атакували Україну 36 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.
Протиповітряна оборона знищила 27 ворожих Шахедів.
Оновлено о 07:38. Такими є уточнені дані Повітряних сил ЗСУ.
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