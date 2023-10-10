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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі ППО знищила 27 із 36 Шахедів – Повітряні сили ЗСУ

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 10 жовтня російські війська атакували Україну 36 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131.

Протиповітряна оборона знищила 27 ворожих Шахедів.

Оновлено о 07:38. Такими є уточнені дані Повітряних сил ЗСУ.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

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