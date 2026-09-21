Армія США придбає українські розвідувальні безпілотні літальні апарати Raybird. Відповідну угоду на постачання обладнання та надання послуг уклали з американським підрозділом української компанії Skyeton — Skyeton Inc.

Про це йдеться в офіційному зведенні Департаменту війни США.

США закуплять українські дрони Raybird

Сума контракту з фіксованою ціною становить $10 640 000. Пропозиція компанії Skyeton Inc. виявилася єдиною, яку подали під час проведення онлайн-запиту заявок.

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Згідно з умовами угоди, постачання безпілотників мають відбутися орієнтовно до 15 грудня 2026 року.

Конкретне місце виконання робіт та точні обсяги фінансування будуть визначатися окремо для кожного конкретного замовлення.

Базову модель цього розвідувального безпілотника літакового типу Skyeton розробила ще у 2016 році. Вже у 2018 році авіаційний комплекс ACS-3/Raybird офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України, після чого він проходив постійні модернізації.

За даними Міністерства оборони України, комплекс володіє наступними технічними можливостями:

час у повітрі: до 28 годин поспіль;

дальність польоту: до 2 500 км зі швидкістю 80–140 км/год;

висота та навантаження: проводить візуальну розвідку з висоти до 5,5 км і здатен нести від 5 до 10 кг корисного навантаження;

стійкість: завдяки компактним формам та специфічним характеристикам безпілотник успішно оминає зони дії ворожих систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби.

Окремою перевагою однієї з останніх модифікацій є інтегрована лазерна система наведення коригованих боєприпасів із точністю до метра. Вона дозволяє здійснювати цілевказання на значній відстані від об’єкта ураження, зберігаючи сам борт від ризику збиття.

Raybird є єдиним безпілотником у своєму класі, який оснащений подібною технологією, що вже підтвердила ефективність у реальних бойових умовах.

Український виробник активно розширює свою присутність на міжнародному ринку. У 2024 році Skyeton заснувала спільне підприємство у Словаччині, інвестувавши в новий завод $3,5 млн.

Крім того, у березні 2026 року компанія підписала угоду про співпрацю з іспанською фірмою Escribano. Партнери працюють над спільним виробництвом та розробкою ударних лазерно керованих систем, базою для яких слугують саме українські безпілотні комплекси.

Фото: Skyeton

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