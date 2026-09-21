Президент України Володимир Зеленський планує 22 вересня провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Зустріч Зеленського та Трампа у Нью-Йорку: про що говоритимуть

Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, одним із ключових питань переговорів стануть дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Зеленський і Трамп, зокрема, мають обговорити результати попередніх зустрічей української сторони зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

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Також у межах цього блоку сторони планують порушити енергетичну тематику.

Окрему увагу президенти приділять пакету так званої зимової підтримки України. Йдеться, зокрема, про посилення української протиповітряної оборони додатковими системами.

Крім того, Зеленський і Трамп мають обговорити можливість ліцензування виробництва ракет для систем Patriot безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, що вчора Зеленський та Дональд Трамп під час розмови домовились про зустріч у Нью-Йорку.

Водночас президенти обговорили ситуацію в Україні та інші ключові питання.

Згодом західне видання писало, що Дональд Трамп під час розмови 20 вересня неодноразово просив Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ.

Президент США пов’язував українські атаки зі зростанням світових цін на дизельне пальне.

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