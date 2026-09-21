Зима наближається, а разом із нею для багатьох українців зростають витрати на опалення та інші базові потреби. Особливо гостро це питання стоїть для соціально вразливих категорій населення, яким у холодний період потрібна додаткова фінансова підтримка.

Саме тому ще у липні уряд почав розглядати можливі варіанти зимової допомоги для таких категорій населення. Згодом Кабінет Міністрів визначив новий формат підтримки на опалювальний сезон 2026-27 року.

Факти ICTV розібралися, кому призначали 6 500 грн минулої зими та яку допомогу передбачили на опалювальний сезон 2026-27 року.

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Чи будуть виплачувати зимову підтримку 6 500 у 2026 році

Зимова підтримка 2026 року буде відрізнятися від програми, яка діяла минулої зими. У 2025-26 опалювальному сезоні окремі категорії українців отримували одноразову допомогу у розмірі 6 500 грн. Наразі йдеться вже про інший формат підтримки населення.

На сезон 2026-27 року нової виплати 6 500 грн наразі не передбачено. Натомість діє інший механізм зимової підтримки.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову від 3 вересня 2026 року №1084. Документ передбачає одноразову грошову допомогу Зимова підтримка у розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство.

Допомога розрахована на весь опалювальний сезон 2026-27 року. Її отримувачами є вразливі категорії населення, які фактично проживають у визначених територіальних громадах на територіях, де ведуться або велися бойові дії.

Отже, якщо йдеться саме про запит чи буде зимова підтримка 6500 у 2026 році, то станом на зараз уряд не затвердив нову програму з такою сумою на сезон 2026-27 року.

Зимова підтримка 6 500: чи діє у 2026 році

Виплата 6 500 грн стосувалася опалювального сезону 2025-26 року. Програму запровадили постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2025 року №1433.

Допомогу передбачили для найбільш вразливих категорій населення.

Зокрема, її могли отримати:

діти, які перебували під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

діти з малозабезпечених сімей;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб;

люди з інвалідністю I групи з числа ВПО;

одинокі пенсіонери, які відповідали встановленим критеріям.

Частина людей, яким 6 500 грн призначили у 2025 році, не отримала кошти до кінця минулого бюджетного року. Причиною стали бюджетні обмеження.

Тому виплати продовжили у 2026 році. У березні на їх фінансування спрямували понад 326 млн грн для 50 721 отримувача. У липні уряд уточнив порядок проведення таких виплат постановою №877.

Зимова підтримка 2026-2027: хто отримає гроші

Для нового опалювального сезону уряд встановив інші умови. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1084 від 3 вересня 2026 року, допомога Зимова підтримка виплачується одноразово у розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство.

Право на неї мають визначені в постанові вразливі категорії населення, які проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. При цьому тимчасово окуповані території з програми виключаються.

До визначених категорій належать, зокрема, люди, яким призначено пенсію по інвалідності, отримувачі житлової субсидії, внутрішньо переміщені особи, які отримують допомогу на проживання, багатодітні сім’ї та інші вразливі категорії, перелічені у постанові.

Важливо, що 19 400 грн виплачують на одне домогосподарство, а не кожному його члену окремо.

Чи буде зимова підтримка 6 500 у 2026 році

Якщо говорити про нову виплату 6 500 грн на зиму 2026-27 року, то наразі такої програми немає.

Водночас сам термін Зимова підтримка продовжує використовуватися для нової допомоги. Просто її механізм і розмір змінилися. Замість торішніх 6 500 грн для окремих категорій населення на новий опалювальний сезон передбачено 19 400 грн на одне домогосподарство у визначених прифронтових громадах.

Тому зимова підтримка 2026 та зимова підтримка 2026-2027 — це різні програми. На сезон 2026/27 року діє новий порядок, затверджений постановою Кабміну №1084.

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