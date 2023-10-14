Повітряна тривога у Севастополі, там вже прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі на території Криму прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За даними проросійських Telegram-каналів, сигнал тривоги там оголошено через загрозу ракетного удару. Наразі рух транспортних засобів зупинено.

Севастополь на карті Криму

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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