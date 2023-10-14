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Повітряна тривога у Севастополі, там вже прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Севастополі на території Криму прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
За даними проросійських Telegram-каналів, сигнал тривоги там оголошено через загрозу ракетного удару. Наразі рух транспортних засобів зупинено.
Севастополь на карті Криму
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