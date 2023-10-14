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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Повітряна тривога у Севастополі, там вже прогриміли вибухи

Вибух
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Севастополі на території Криму прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За даними проросійських Telegram-каналів, сигнал тривоги там оголошено через загрозу ракетного удару. Наразі рух транспортних засобів зупинено.

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Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь, Україна-Росія
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