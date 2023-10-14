Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
Воздушная тревога в Севастополе, там уже прогремели взрывы
Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
По данным пророссийских Telegram-каналов, сигнал тревоги там объявлен из-за угрозы ракетного удара. Сейчас движение транспортных средств остановлено.
Севастополь на карте Крыма
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