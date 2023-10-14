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Юлия Захарченко, редактор ленты

Воздушная тревога в Севастополе, там уже прогремели взрывы

Вибух
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По данным пророссийских Telegram-каналов, сигнал тревоги там объявлен из-за угрозы ракетного удара. Сейчас движение транспортных средств остановлено.

Севастополь на карте Крыма

Взрыв в Севастополе в Крыму 14 октября 2023 — что известно о взрыве в Севастополе

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь, Україна-Росія
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