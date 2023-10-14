Воздушная тревога в Севастополе, там уже прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

По данным пророссийских Telegram-каналов, сигнал тревоги там объявлен из-за угрозы ракетного удара. Сейчас движение транспортных средств остановлено.

Севастополь на карте Крыма

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