Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області раптово прогримів потужний вибух.
Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров із посиланням на слова жителів Токмака, які почули там вибух.
– Токмак, добрий вечір. Жителі повідомляють про гучний вибух. Окупанти відразу звітують про “певео”, – зазначив Федоров.
Токмак Запорізької області на карті
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