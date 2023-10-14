В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області раптово прогримів потужний вибух.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров із посиланням на слова жителів Токмака, які почули там вибух.

– Токмак, добрий вечір. Жителі повідомляють про гучний вибух. Окупанти відразу звітують про “певео”, – зазначив Федоров.

Токмак Запорізької області на карті

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