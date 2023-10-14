Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя

вибух дим
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області раптово прогримів потужний вибух.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров із посиланням на слова жителів Токмака, які почули там вибух.

– Токмак, добрий вечір. Жителі повідомляють про гучний вибух. Окупанти відразу звітують про “певео”, – зазначив Федоров.

Токмак Запорізької області на карті

Вибух у Токмаку 14 жовтня 2023 – що відомо про вибух у Запорізькій області

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами може бути чоловік
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Токмак
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти хочуть зірвати опалювальний сезон на ТОТ України – ЦНС
опалення
Військова допомога Україні: Моравецький уточнив, яку зброю продовжує надавати Польща
Матеуш Моравецький
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами може бути чоловік
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Українська битва – це наша битва: Столтенберг про намагання Путіна заморозити війну
Єнс Столтенберг
Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України
Кораблі РФ

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Серйозні виклики для газового сектору: огляд реформ у Нафтогазі перед зимою 2024
В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя
Потужний захист і власний газ! Енергетики та газовики вивчили урок блекауту
В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя
Почалось із Telegram-каналів, а завершилося довічним: за що зраднику із Запоріжжя дали найсуворіше покарання
В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна
В окупованому Токмаку прогримів потужний вибух – мер Мелітополя
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь