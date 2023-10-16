Затискали пальці обценьками: у Києві двоє чоловіків до смерті закатували знайомого

У Києві оперативники затримали двох підозрюваних, які до смерті побили чоловіка.

Як інформує ГУ Нацполіції у місті Києві, напад на потерпілого стався з метою заволодіння його цінними речами та грошима.

Зазначається, що зловмисники завдали чоловіку численних ударів, затискали пальці обценьками, а потім перенесли тіло під паркан, закидавши сміттям.

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– До чергової частини Дарницького управління поліції від заявниці надійшла інформація про виявлення мертвим чоловіка на вулиці Канальній. На місце події прибули співробітники карного розшуку, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції. Під час огляду потерпілого судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. Згодом розтин тіла показав, що смерть чоловіка настала внаслідок отриманих травм, – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, загиблий – уродженець Сумщини, який приїхав до Києва на заробітки. Того дня потерпілий разом зі знайомим саме купив алкогольні напої, а по дорозі з магазину вони зустріли ще двох товаришів, які запросили їх на застілля у будівельний вагончик.

– Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого двоє фігурантів, 37 та 46 років, побили сумчанина. У подальшому вони дізналися, що потерпілий має з собою мобільний телефон і банківську картку, на якій, ймовірно, можуть бути гроші. Аби отримати пароль від картки, нападники почали затискати йому пальці обценьками, – повідомив начальник Дарницького управління поліції Олег Гудим.

Від отриманих травм чоловік втратив свідомість, тож зловмисники кинули його вниз із вагончика, який розташований на висоті близько 1,5 метра від землі. Після падіння потерпілий перестав подавати ознаки життя. З метою приховування слідів злочину порушники перетягнули тіло чоловіка під паркан місцевого підприємства та закидали сміттям.

Фігурантів злочину затримали та повідомили їм про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Їм загрожує довічне ув’язнення.

На час досудового слідства підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело : Нацполіція

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